Прокуратура проводит проверку после смертельной аварии с юными велосипедистками и грузовиком на «Скандинавии»
После смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних под Петербургом прокуратура начала проверку. Было возбуждено уголовное дело.
Так, прокуратурой Ленобласти инициирована проверка детской спортивной школы, которая организовала маршрут юных велосипедисток. По факту произошедшего также было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
Кроме того, специалисты проверят соблюдение требований законодательства организацией, которая осуществляет грузовые перевозки на автомобиле одного из участников ДТП.
В пресс-службе прокуратуры добавили, что в дальнейшем дело передадут в Следственное управление СК РФ по Ленинградской области.
Напомним, что смертельное ДТП на трассе «Скандинавия» произошло утром 7 сентября. По предварительной информации, грузовик не справился с управлением и врезался в легковушку, сопровождающую группу спортсменок. В результате две девочки 14 и 15 лет скончались на месте.