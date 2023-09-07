Прокуратура проводит проверку после смертельной аварии с юными велосипедистками и грузовиком на «Скандинавии»

После смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних под Петербургом прокуратура начала проверку. Было возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба Прокуратуры Ленобласти

Так, прокуратурой Ленобласти инициирована проверка детской спортивной школы, которая организовала маршрут юных велосипедисток. По факту произошедшего также было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

Кроме того, специалисты проверят соблюдение требований законодательства организацией, которая осуществляет грузовые перевозки на автомобиле одного из участников ДТП.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что в дальнейшем дело передадут в Следственное управление СК РФ по Ленинградской области.

Напомним, что смертельное ДТП на трассе «Скандинавия» произошло утром 7 сентября. По предварительной информации, грузовик не справился с управлением и врезался в легковушку, сопровождающую группу спортсменок. В результате две девочки 14 и 15 лет скончались на месте.