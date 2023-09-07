В страшном ДТП с грузовиком и велосипедистками под Петербургом погибли двое детей

Утром в четверг на территории Ленобласти произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием юных велосипедистов и двух автомобилей. По предварительной информации, грузовик не справился с управлением и влетел в легковушку, сопровождающую группу спортсменок.

Фото: пресс-служба Прокуратуры Ленобласти

О страшном инциденте стало известно утром 7 сентября. В пресс-службе администрации Ленинградской области рассказали, что, согласно информации Комитета по здравоохранению, в ДТП на трассе «Скандинавия» пострадали девять человек, один из которых — взрослый, а остальные 8 — дети. Из общего числа жертв две девочки погибли на месте.

Известно, что четыре ребенка получили легкие травмы, еще двое сейчас находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших примут в областной клинической больнице и в областной детской клинической больнице.

Уточняется, что на месте инцидента работают несколько бригад «скорой», включая петербургские, и вертолеты. Участниками аварии стали воспитанницы Школы олимпийского резерва, которым было от 14 до 15 лет, а также тренер спортсменок.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что трое несовершеннолетних чудом уцелели после смертельного ДТП с самосвалом и микроавтобусом на съезде с КАД у Ломоносова.