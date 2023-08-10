Трое детей чудом уцелели после смертельного ДТП с самосвалом и микроавтобусом на съезде с КАД у Ломоносова

В четверг на при съезде с КАД на Краснофлотское шоссе произошло страшное ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным, в результате инцидента два человека погибли, при этом три ребенка, которые находились в одном из автомобилей, чудом не пострадали.

Фото: пресс-служба МЧС по Петербургу

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти раскрыли подробности жуткого столкновения грузовика Iveco с силовой опорой и последующим опрокидыванием на Volkswagen. Параллельно с этим была задета еще одна легковушка под управлением 58-летней женщины.

Выяснилось, что около четырех часов дня 22-летний водитель грузовика, съезжая с КАД, не справился с управлением и влетел в силовую опору, после этого задел еще один автомобиль и опрокинулся на микроавтобус под управлением 38-летней гражданки. В результате водителя Iveco госпитализировали в тяжелом состоянии. Управлявшая Volkswagen женщина и ее пожилая пассажирка, по предварительным данным, скончались, когда оказались зажатыми под грузовиком. В легковушке также находились трое детей 7-8 лет, которым чудом удалось спастить.

По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются детали происшествия.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленобласти на трассе «Нарва» 29-летняя женщина не справилась с управлением и врезалась в другой автомобиль. В результате ДТП погибла 78-летняя пассажирка.