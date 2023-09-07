В магазине на Софийской опасный крюк пронзил грудь мясника

Во Фрунзенском районе сотрудник магазина получил тяжелую травму во время работы. Мужчина разделывал тушу, но в какой-то момент опасный крюк выше из-под контроля.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел вечером 6 сентября. Около шести часов 27-летний мясник работал в магазине на Софийской улице. Мужчина ушел в холодильник разделывать тушу, но позже ему понадобилась помощь врачей.

Пострадавшего всего в крови госпитализировали с колото-резаным проникающим ранением грудной клетки и обструктивным шоком. На больничную койку он попал в тяжелом состоянии., после чего был помещен в операционную.

Известно, что мужчина является гражданином республики Узбекистан, состоит на миграционном учете. Травму ему нанес злосчастный мясной крюк.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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