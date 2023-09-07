Больше 10 учеников одной из школ Петербурга попали в больницу с острой кишечной инфекцией

В Санкт-Петербурге зафиксировали массовое заражение кишечной инфекцией учащихся одной из местных школ. В общей сложности было госпитализировано 13 детей.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу сообщили, что случаи заражения кишечной инфекции выявили у учеников одной из школ Кировского района. Больше 10 учащихся забрали в больницу. При этом зарегистрировано оказалось 17 случаев.

Уточняется, что специалисты уже начали санитарно-эпидемиологическое расследование. В инфекционных стационарах сейчас находятся 13 детей.

В настоящее время осуществляются противоэпидемические мероприятия, а также проводятся лабораторное обследование сотрудников, школьников и сотрудников комбината питания. Известно, что организацией рациона учеников в заведении занимается АО «Комбинат питания «Кировский».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что летом в центре Северной столицы временно остановили работу ресторана после массового отравления выпускников.