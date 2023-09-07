На Торжковской неизвестный вынес из квартиры пенсионера больше 8 млн рублей и подставки для яиц в придачу

В Приморском районе пожилой петербуржец вернулся в квартиру и заметил пропажу внушительной суммы, колец и подставок для яиц. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 77-летний мужчина с Торжковской улицы обратился к правоохранителям утром 6 сентября. Пенсионер пояснил, что кража драгоценных вещей и денег могла произойти в период с 27 августа по 5 сентября.

Так, неизвестный забрался в четырехкомнатную квартиру и забрал из комода четыре кольца из желтого металла, две подставки под яйца и денежные средства в размере 8 100 000 рублей.

Специалисты просмотрели камеры видеонаблюдения, а также изъяли следы пальцев рук и обуви. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что полиция Северной столицы задержала мужчину, подозреваемого в краже госнаград умершего ветерана ВОВ