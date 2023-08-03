Петербургская полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже госнаград умершего ветерана ВОВ

В Выборгском районе задержан ранее судимый за кражи мужчина. Его подозревают в воровстве государственных наград, принадлежащих покойному ветерану Великой Отечественной войны. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 324 УК РФ (незаконное приобретение или сбыт официальных документов).

Фото: Baltphoto/Мария Добрыгина

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 1 августа в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что малознакомый ей мужчина украл более 20 наград, из которых две являются орденами Красной Звезды. Все они принадлежали умершему ветерану Великой Отечественной войны.

Вечером того же дня правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый за кражи 43-летний мужчина. С 1998 по 2020 годы он был осужден девять раз.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о задержании 37-летней сотрудницы одного из отелей Северной столицы по подозрению в краже денег и банковских карт у иностранного гостя.