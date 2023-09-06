Петербуржец с пневмонией скончался на больничной койке после жестокого избиения у станции метро «Удельная»

В Выборгском районе мужчина, госпитализированный от станции метро со множественными ушибами, скончался на больничной койке. Врачи выявили у пострадавшего серьезную пневмонию.

Фото: baltphoto/Андрей Пронин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 42-летнего петербуржца забрали от «Удельной» около 12 часов 5 сентября. У мужчины на груди и голове зафиксировали множество ушибов, а также диагностировали хроническую интоксикацию и двухстороннюю пневмонию.

Пострадавшего забрали в больницу, к медикам он попал в тяжелом состоянии, а без двадцати семь вечера скончался. Предполагается, что горожанина безжалостно избили у метро неизвестные.

В настоящее время устанавливается видеонаблюдение, а также детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что охранника Мариинской больницы задержали за жестокое избиение жителя Северной столицы.