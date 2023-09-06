Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге подскочил на 20,4%

В Санкт-Петербурге заметно увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ. Сезонные заболевания дают о себе знать все чаще.

Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

За минувшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Северной столице стала больше на 20,4%. Тем не менее, в пресс-службе Роспотребнадзора по городу заметили, что темп распространения ОРВИ остается ниже уровня недельного эпидемического порога.

Уточняется, что заболеваемость в основном обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии, среди которых вирусы парагриппа, аденовирусы, а также сезонные коронавирусы, бокавирусы и риновирусы.

Горожанам напомнили, что самой эффективной мерой защиты от осложнений остается вакцинация. Так, к сентябрю привились больше 40 тысяч человек, среди которых почти 12,5 тысяч детей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из-за сезонной вспышки ОРВИ и гриппа в октябре жителям Северной столице посоветовали заняться вакцинацией.