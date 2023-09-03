Петербуржцам посоветовали привиться из-за сезонной вспышки ОРВИ и гриппа в октябре

В России жителям порекомендовала вакцинироваться в сентябре в связи с возможной октябрьской вспышкой заболеваний ОРВИ и гриппом. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов рассказал какие категории относятся к группам рискам тяжелого заболевания.

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Чуланов заявил, что полноценный иммунитет формируется в течение месяца. К группам риска тяжелого заболевания относятся: дети с шести месяцев, взрослые старше 60 лет, беременные женщины и лица с хроническими заболевания, сообщает МК в Питере.

В список людей с хроническими заболевания также относятся жители, страдающие эндокринными, сердечно-сосудистыми, с заболеваниями легких и ожирением.

Чуланов добавил, что жителям следует привиться из-за высокого риска заражения вирусом гриппа. Кроме того, он заявил о необходимости привиться медработниками, учителям и другим.