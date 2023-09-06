Петербургские работодатели разыскивают специалистов нефтегазовой отрасли

В Петербурге компании из отрасли «Нефть и газ» активно набирают сотрудников. Количество вакансий по этому направлению увеличилось на 6%.

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В целом, специалистов нефтегазовой отрасли не хватает по всей стране. В пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru сообщили, что с января по август текущего года российские компании открыли больше 127 тысяч вакансий по этому направлению. Примечательно, что такой показатель на 43% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Таким образом, спрос на персонал увеличился почти в полтора раза.

Больше всего сотрудников не хватает нефтегазовым компаниям в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Тюмени, Иркутске и Красноярске. Отмечается, что самыми дефицитными на рынке РФ специалистами, которые требуются в нефтегазовых компаниях, являются токари, слесари, сварщики и разнорабочие, продавцы, машинисты и электромонтажники. Ужесточает конкуренцию за кадры еще и то, что специалисты этих направленностей востребованы и в других отраслях.

Как правило, средний диапазон зарплат в компаниях нефтегазовой отрасли варьируется от 50 тысяч до 127 тысяч рублей. При этом, город на Неве входит в числ тех городов, где заработок специалистов считается одним из самых высоких.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице работодатели предлагают новым сотрудникам до 100 тысяч рублей.