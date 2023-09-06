В среду город на Неве оказался в холодном тылу циклона

В Петербурге снова пасмурно. За день из-за очередного циклона атмосферное давление вырастет, а плотность облаков в отдельных районах увеличится.

Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 6 сентября город на Неве окажется под влиянием тыловой, холодной части атлантического циклона, который выходит своим центром на северо-восток европейской территории страны.

В связи с этим в среду горожан ждет ветреная погода с переменной облачностью, при этом на западе обойдется без существенных осадков, а в восточной половине области пройдут кратковременные дожди.

Однако пока в городе все еще достаточно тепло. Температура воздуха составит от +16 до +18 градусов, а по области показатели будут меняться от +13 до +18 градусов. Ветер придет северо-западный со скоростью 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление за день дорастет до 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг обойдется без осадков, будет также тепло.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне в Северной столице была преимущественно пасмурная погода. Всему виной атлантический циклон, который принес с собой облака.