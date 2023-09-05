В Северной столице будет пасмурная погода

В Петербург пришел атлантический циклон, который принес с собой облака. В среду жители Северной столицы столкнутся с небольшим похолоданием.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Во вторник в Петербурге за погоду будет отвечать край атлантического циклона. Центр его расположен в акватории Баренцева моря, сообщил своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

С собой он принесет жителям города пасмурную погоду. Вечером в северной части региона могут пройти кратковременные дожди.

Температура воздуха будет находиться в диапазоне от +19 до +21 градуса, а в Ленинградской области до +22. Ветер будет свежий до 10 метров в секунду, атмосферное давление будет ниже нормы и составить 757 мм ртутного столба.

5 Сентября в Петербург придет похолодание, но без осадков. Температура воздуха опустится до +16… +18 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во вторник в Петербурге будет облачная погода с осадками.