В Петербурге будет преимущественно солнечная погода

Новая рабочая неделя в Северной столице порадует своих обитателей преимущественно солнечной и сухой погодой. Однако вторник порадует жителей города меньше.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Погода в Санкт-Петербурге 4 сентября будет под влиянием антициклона, который пришел с Запада. Петербуржцы могут рассчитываться на сухую и преимущественно солнечную погоду.

Температура воздуха будет находиться в диапазоне от +19 до +21 градуса. В Ленинградской области столбик термометра будет колебаться от +18 до +23 градусов, пишет в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление практически не будет меняться и составит 766 мм. ртутного столба, что выше нормы.

Во вторник в Культурной столице станет больше облаков и пройдут дожди. Температура воздуха составит от +19 до +21 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что начало новой рабочей недели в городе на Неве пройдет без осадков.