В Петербурге пройдут кратковременные дожди

Санкт-Петербург в конце недели оказался на периферии уходящего циклона. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В воскресенье, 3 сентября, в Северной столице погода сформируется под влиянием периферии уходящего циклона. Жителей и гостей города на Неве встретит облачная с прояснениями погода, кроме того, местами можно столкнуться с кратковременными дождями, сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист ентра “Фобос” Михаил Леус.

Метеоролог отметил, что температура воздуха поднимется до +19…+21 градусов. В Ленобласти местами потеплеет до +22 градусов.

Начало новой рабочей недели пройдет без осадков.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге циклон принесет облачную с прояснениями погоду. В регионе ожидаются кратковременные дожди, преимущественно в первой половине дня.