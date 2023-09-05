Восстановление крепости Орешек будет стоить 10 миллиардов рублей

Ресторация крепости Орешек в Ленинградской области обойдется в 10 миллиардов рублей. Все восстановительные работы должны быть завершены к 2029 году.

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Директор музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кирилов считает, что восстановление крепости Орешек в Шлиссельбурге обойдется приблизительно в 10 миллиардов рублей. При этом сроки восстановительных работ могут продлиться до 2029 года.

В этом году уже были потрачены порядка 150 миллионов рублей для того, чтобы сделать дорожки, покрасить фасады и сделать много других вещей. Директор филиала «Крепость Орешек» Сергей Орлов добавил, что пандемия отбросила план восстановления на несколько лет.

Также музей ожидает получение из федерального бюджета около 4 миллиардов рублей для продолжения реставрации. Также работники оценивают для министерства Культуры влияние реставрации крепости на культурное наследие России.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что власти Петербурга разрешили продлить проспект Ветеранов на 1,7 километра.