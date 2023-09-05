В Невском районе произошел взрыв у районного комиссариата

В Невском районе Северной столицы возле военного комиссариата раздался взрыв. Согласно предварительным данным, кто-то заложил взрывное устройство в вентиляционную шахту рядом со зданием.

Фото: Google maps

У комиссариата в Невском районе Петербурга произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Инцидент случился 5 сентября в 10 часов утра. Сотрудники правоохранительных органов продолжают работать на месте и извлекать части взрывного, сообщает телеканал 78.

Предварительно было установлено, что самодельное взрывное устройство сработало в вентиляционной шахте, близ здания комиссариата. На данный момент информации о пострадавших нет. Следственные группы продолжают работать на месте для установления всех обстоятельств.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге неизвестный забросил в окно потерпевшему «гранату», к которой была прикреплена записка с угрозой.