В Ленинградской области мужчина был убит во время рыбалки

В Волховском районе в мужчину стреляли из пистолета, и он скончался в машине скорой помощи. Сотрудники полиции начали проверку.

Фото: Phere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, сообщение поступило вечером 3 сентября от сотрудников скорой помощи. Они сообщили, что в их машине находиться 61- летний мужчина с огнестрельным ранением головы. Обнаружен он был в Новоладожском канале в городе Новая ладога.

Позднее он скончался в машине скорой помощи. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Позднее они обнаружили лодку мужчины со следами повреждений и рыболовными снастями.

Отмечается, что мужчина не обладает огнестрельным оружием. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Начаты следственные мероприятия по поиску и задержанию подозреваемых.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что мужчина зарезал своего отца в Петербурге.