В Петербурге мужчина зарезал своего отца в результате соры

В Калининском районе Культурной столицы ссора сына и отца закончилась поножовщиной, в результате которой погиб родитель. Правоохранители задержали преступника, было возбуждено уголовное дело.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 2 августа, в полицию поступило сообщение от местного жителя, что по этажу ходит мужчина с ножом. При этом у соседки была повреждена рука.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину. В этой же квартире лежал труп 59-летнего отца задержанного. Как стало известно, между сыном и родителем произошла сора, которая закончилась поножовщиной.

Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде помещения в изолятор временного содержания. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что мужчина в Петербурге вылетел на автомобиле в кювет и сломал себе позвоночник.