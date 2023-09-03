«Сломал позвоночник»: мужчина за рулем иномарки вылетел в кювет

В Новгородской области иномарка вылетела в кювет и перевернулась на крышу. В результате ДТП пострадал 39-летний мужчина, ему потребовалась госпитализация.

Фото: Unsaplsh

В субботу, 2 сентября, в Новгородском районе 39-летний мужчина за рулем иномарки не справился с управлением и вылетел в кювет. После этого автомобиль перевернулся, сообщает МК в Новгороде со ссылкой на областное управление ГИБДД.

Отмечается, что в результате столкновения водитель получил перелом позвоночника. ДТП произошло в 20 часов на 524-м километре трассы М-10 «Россия».

Пострадавшему потребовалась госпитализация в областную больницу.

Напомним, что в Петербурге простились с сотрудниками Росгвардии, которые погибли в аварии на 84-м километре кольцевой автодороги (КАД). Панихида прошла в Храме Преображения Господня. Память погибших почтил руководитель Северо-Западным округом Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев.