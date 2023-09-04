В Пулково построят новый диспетчерский центр

Власти Петербурга согласовали предоставление участка под строительство нового диспетчерского пункта в аэропорту Пулково. Площадь здания составит 2 тысяч квадратных метров.

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Смольный согласовал предоставление площадки для строительства нового командно-диспетчерского пункта в петербургском аэропорту Пулково. Площадь нового строения превысит 2 тысячи квадратных метров.

Внутри будут обустроены диспетчерские залы, помещения для автоматизированного управления воздушных движений и взаимодействия со службами обслуживания самолетов. Данное строение необходимо, чтобы обеспечить безопасность и качество обслуживания воздушных судов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Власти города добавили, что старое диспетчерское здание будет демонтировано после введения в строй нового пункта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщил, что власти Петербурга выделили участки для продления проспекта Ветеранов на 1,7 километра.