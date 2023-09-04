Смольный запретил дальнейшую застройку в Шушарах

Администрация Петербурга отказала девелоперу «Дальпитерстрой» в постройке жилой и общественно-деловой застройки в Шушарах. Планировалось, что работы будут происходить на площади 163 гектаров.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Комиссия по подготовке изменений в Генеральный план Петербурга внесла очередной протокол, согласно которому Смольный отказал застройщику. Планировалось, что компания застроит 163 гектара территории преимущественно жилыми или общественно-деловыми комплексами, сообщил dp.ru.

Власти Петербурга в свою очередь хотят на данной площади выделить зону для сельскохозяйственных нужд. Остальная территория будет определена для развития транспортной инфраструктуры и строительство зон отдыха.

Также власти не согласилась выдавать застройщику разрешение, пока Шушары не увеличатся еще на треть. Действующие проекты позволяют построить еще около 5 миллионов квадратных метров недвижимости.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что правительство России выделило 2,6 миллиарда рублей на поддержку простаивающих аэропортов.