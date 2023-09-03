Правительство выделило 2,6 млрд рублей на поддержку простаивающих аэропортов

В Российской Федерации продолжается финансовая поддержка аэропортов, простаивающих на юге страны. Так, для дальнейшего функционирования правительство выделило 2,6 млрд рублей. Часть средств получат аэропорты, расположенные в центре.

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В России власти выделили 2,6 миллиарда рублей на поддержку аэропортов в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Геленджике, Анапе и других. Напомним, там временно приостановлена работа воздушных гаваней, сообщает AllNW.

Отмечается, что выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов. Кроме того, часть денег получат и аэропорты центра России, которые временно также прекратили обслуживать гражданские рейсы.

Напомним, что в мае 2023 года правительство выделило из резервного фонда почти 2,5 млрд рублей.

Напомним, что количество рейсов между Северной столицей и Стамбулом увеличится. Частота полетов изменится с 11 июля.