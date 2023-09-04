Петербургские депутаты предложили пересмотреть закон о реновации

Депутаты петербургского Законодательного собрания намерены предложить пересмотреть закон о реновации. Ранее аналогичное предложение уже поступало в июне.

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Депутаты из петербургского законодательного собрания намерены снова предложить федеральным властям пересмотреть закон о комплексном развитии территорий. В первую очередь речь идет о законе о реновации хрущевок, сообщила «Парламентская газета».

Ранее законопроект с поправками к налоговому, жилищному и градостроительному кодексу были направленны в июне. Однако после рассмотрения их вернули на доработку.

Петербургские парламентарии предлагают, чтобы участникам программы были предоставлены новые льготы. В частности, чтобы граждане не платили 13% налог при смене жилья и им делался 5-летний зачет владения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что аренда однокомнатных квартир в Культурной столице подорожала на 3%.