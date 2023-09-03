Аренда «однушек» в Петербурге подорожала почти на 3%

В Санкт-Петербурге стоимость аренды жилья в августе выросла почти на 3% за однокомнатную квартиру. Двухкомнатная обойдется на 2,3% дороже.

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В России становится все меньше квартир, сдающихся в аренду. В связи с этим продолжают расти цены за аренду. Однокомнатная обойдется на 2,8% дороже, сообщают Известия.

Отметим, что в 2023 году пиковый спрос произошел в июле, а в прошлом — в середине августа. Таким образом объем предложений на рынке к сентябрю сократился на 25-30%. По прогнозам экспертов, предложений на рынке аренды будет и дальше сокращаться.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что аренда квартир в Культурной столице в среднем подорожала на 18 процентов. Наиболее подорожали студии и трехкомнатные квартиры. Двухкомнатную квартиру в Петербурге можно снять в среднем за 41 тысячу рублей. Раньше их стоимость составляла 40 тысяч рублей.