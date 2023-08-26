В Петербурге подскочила аренда жилья на 18%

Аренда квартир в Культурной столице в среднем подорожала на 18 процентов. Наиболее подорожали студии и трехкомнатные квартиры.

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Арендные ставки на студии увеличились на 8,7 процента, когда трехкомнатные на 8,3 процента. Стоимость аренды однокомнатной квартиры поднялась с 26 до 28 тысяч рублей.

Двухкомнатную квартиру в Петербурге можно снять в среднем за 41 тысячу рублей. Раньше их стоимость составляла 40 тысяч рублей.

Средняя аренда выросла на 10 процентов до 33 тысяч рублей. Наиболее доступное жилье в Петербурге наблюдается в активно развивающихся районах, где могут сохраниться проблемы с транспортной инфраструктурой. Среди таких районов Коломяги, Сосновая Поляна, о Парголово и Полюстрово.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что первокурсники СПбГУ будут вынуждены платить больше денег за комнату в общежитии.