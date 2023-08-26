Первокурсники СПбГУ будут платить за общежитие почти в два раза больше

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) будут платить больше за комнату в общежитии. Повышение цен будет завесить от уровня комфорта.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Руководство СПбГУ провело разделение комнат в общежитии по уровню комфорта. Теперь стоимость жилья для студентов бюджетной формы обучения будет стоить 1000 рублей, вместо 563 раньше.

Для абитуриентов на платной основе стоимость комнаты составит 2 тысячи рублей в месяц, вместо 1407 раньше. Стоит отметить, что изменение стоимости жилья коснется только тех, кто поступает в университет в текущем году.

Также студенты смогут выбирать себе условия в зависимости от комфортности места. Таким образом, жизнь в двухквартирном блоке в двухместной комнате на проспекте Солидарности обойдется в 3600 тысячи рублей в месяц.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жители культурной столицы начали массово скупать квартиры на фоне увеличения ключевой ставки ЦБ.