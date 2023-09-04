Огненный выстрел: трое мужчин напали на продавцов в магазине в Петербурге

Трое мужчин в Выборгском районе разбили бутылкой голову продавцу в продуктовом магазине и устроили стрельбу. Правоохранители задержали подозреваемого и изъяли «ракетницу».

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, ночью 3 августа поступило сообщение, что трое неизвестных разбили бутылкой голову продавцу в Выборгском районе. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что в конфликте участвовали пять человек.

В результате один из мужчин получил закрытую черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу. Кроме того, по нему произвели выстрел из «ракетницы», что стало причиной получения ожогов различной степени тяжести.

Позднее полиция задержала подозреваемого, кем оказался 38 летний мужчина. Следователи изъяли у него 2 составляющих патрона.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге мужчина избил своего знакомого утюгом.