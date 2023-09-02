На Руднева мужчина во время конфликта избил знакомого утюгом

В Выборгском районе Петербурга уголовник избил мужчину утюгом. Пострадавшему потребовалась госпитализация. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 31 августа, в полицию поступило сообщение от девушки о том, что в квартире по улице Руднева знакомый ударил ее дядю утюгом.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что 34-летнему пострадавшему потребовалась госпитализация в тяжелом состоянии. Подозреваемым оказался 44-летний мужчина. Оказалось, что между мужчинами вспыхнул конфликт, в результате которого злодей взялся за утюг.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью предметом, используемых в качестве оружия). Мужчина ранее был судим.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петрозаводске правоохранители задержали 36-летнего мужчина, подозреваемого в избиении корреспондентки Al Jazeera у бизнес-центра в Невском районе.