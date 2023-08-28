В Карелии полицейские задержали подозреваемого в избиении корреспондентки Al Jazeera

В Петрозаводске правоохранители задержали 36-летнего мужчина, подозреваемого в избиении корреспондентки Al Jazeera у бизнес-центра в Невском районе. Задержанный работает в компании, торгующей продуктами. Ранее он уже был судим.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в пятницу, 25 августа, в городе на Неве ночью потребовалась госпитализация корреспондентки арабского телевидения. Ей диагностировали сотрясение и ушибы. После оказания медицинской помощи женщину отпустили.

Правоохранители установили, что злодей ударил женщину по голове и сбежал. Однако 27 августа в Петрозаводске Республики Карелия полицейские задержали 36-летнего руководителя отдела продаж продовольственной продукции. Ранее он был судим.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения жителя Петербурга со стороны иностранных граждан.