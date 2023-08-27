Глава СК России Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения петербуржца

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения жителя Петербурга со стороны иностранных граждан. В ходе инцидента у потерпевшего были украдены его личные вещи и денежные средства.

Фото: Официальный Telegram-канал Следственного комитета России.

Впервые информация о нападении на жителя Северной столицы распространилась в социальных сетях. Приехавшие из других стран граждане избили жертву и похитили телефон и банковские карты, с которых позднее сняли деньги, сообщает пресс-служба СК РФ.

Инцидент попал в поле зрения главы ведомства Бастрыкина. В результате он поручил своим коллегам возбудить уголовное дело и доложить о ходе его расследования и результатах.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что сотрудники правоохранительных органов нашли в Ленинградской области бидон, в котором находились патроны сомнительного качества.