Психолог объяснил, к чему может привести крик на школьников с плохой успеваемостью

Не всем детям учеба дается одинаково легко. Принимать этот факт нужно спокойно и не давить на ребенка постоянными окриками, считают специалисты.

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Психолог Александр Колмановский заметил, что справиться с плохой успеваемостью учащемуся может помочь поддержка и внимание родителей, а не агрессия и повышение голоса. При этом, бывает так, что неудовлетворительные оценки связаны с психологической и эмоциональной усталостью школьника, сообщает «МК в Великом Новгороде».

Эксперт считает, что ребенок зачастую и сам не понимает, как преодолеть трудности, а также зачем вообще делать над собой усилие. По словам Колмановского, хорошая оценка нередко воспринимается, как абстрактное вознаграждение. Одновременно с этим главной проблемой становится непринятие со стороны взрослых.

Когда дома учащегося заставляют выполнять задания, он может видеть в этом наказание, поэтому такие действия спровоцируют протест. При этом разобраться с этой проблемой могут только родители, они могут позаниматься с ребенком, нанять репетитора или обсудить сложившуюся ситуацию с преподавателем.