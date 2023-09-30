На Композиторов пожилой водитель попытался разрубить саблей машину петербуржца и скрылся

В Выборгском районе Петербурга дорожный конфликт закончился «танцем с саблями» и звонком правоохранителям. Злоумышленника до сих пор не нашли.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел около семи часов вечера 29 сентября во дворе на улице Композиторов. Тогда неизвестный на Volkswagen отказывался уступать дорогу другому автомобилю.

В результате пожилой водитель выпрыгнул из транспортного средства с саблей в руке и нанес удар по машине петербуржца.

Пострадавший обратился в полицию, пояснив, что после порчи автомобиля саблей злоумышленник сел обратно в Volkswagen и скрылся с места происшествия.

В настоящее время пожилого гражданина с холодным оружием разыскивают.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в пригороде неизвестный на автомобиле оказался недоволен поведением другого водителя, поэтому при обгоне достал пистолет и выстрелил по обидчику.