Обновленный парк Авиаторов в Петербурге принял первых гостей спустя два года

В Санкт-Петербурге после двухлетней масштабной реконструкции открылся парк Авиаторов. Первых гостей обновленное пространство встретило «Большим семейным фестивалем».

Фото: пресс-служба Смольного

В пресс-службе Смольного сообщили, что на территории Московского района Петербурга специалисты завершили комплексное благоустройство парка Авиаторов. В ходе работ парк дополнили сразу несколькими зонами отдыха, одна из которых предназначена для малышей, а другая — для подростков. Есть тут и пространство для горожан «серебряного» возраста.

После обновления на обустроенной территории стало удобно заниматься спортом,например, футболом, волейболом, баскетболом или разминкой на тренажерах. Кроме того, здесь появились комплекс для воркаута, площадка для скейтбординга и памп-трек.

Во время работ специалисты постарались сохранить уже существовавшие зеленые насаждения, а также высадили девять сотен молодых деревьев и восемь тысяч кустарников.

Уточняется, что после обновления в парке Авиаторов появились туалеты, здесь же организовали казачий патруль, оборудовали освещение и камеры наблюдения, в скором времени также будет подключен бесплатный wi-fi.

Допускается, что свободный доступ в Сеть появится на территории всех городских парков.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что новое общественное пространство вдоль Малой Невки специалисты благоустроили уже больше чем на 40%.