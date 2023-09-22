Новое общественное пространство вдоль Малой Невки благоустроено больше чем на 40%

В Петроградском районе специалисты обустраивают территорию для прогулок, встреч и активного отдыха. В настоящее время работы выполнены уже на 43%.

Фото: пресс-служба Правительства Петербурга

Новое общественное пространство откроется на Южной дороге, на берегу Малой Невки. Здесь готовят зоны отдыха, а также участки, предназначенные для занятий спортом, сообщает пресс-служба Смольного.

Заместитель главы администрации района Александр Петухов пояснил, что сейчас пространство уже готово на 43%. Рядом с рекой высадят деревья и кустарника, проложат дорожки из щебня, обустроят пешеходную зону и разместят фонари. Так, горожан будут радовать 23 ивы, а также 897 кустов, из которых 98 сформируют живую изгородь.

Кроме того, на территории разместят скамейки, урны и шезлонги.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице до конца года намерены благоустроить сад Динамо.