В Петербурге до конца года намерены благоустроить сад Динамо

В Петербурге приступили к работам по благоустройству сада Динамо. Там планируют построить современные спортивные площадки, места для отдыха и добавить арт-скульптуры.

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В Санкт-Петербурге начались работы по благоустройству сада Динамо, расположенного на пересечении улиц Заставская и Цветочная в Московском районе. Об этом сообщает Петроград.

В Смольном рассказали, что проект заключается в построении современных спортивных площадок, мест для отдыха, озеленении территории, а также добавлении арт-скульптур, кустарников и других растений.

Работы по благоустройству сада Динамо должны быть завершены до конца этого года. Проект выполняется в рамках региональной инициативы «Формирование комфортной городской среды». Он нацелен на создание благоприятных условий для проживания горожан и повышения качества жизни в городе.