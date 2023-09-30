В Петербурге больше восьми сотен многодетных семей смогут улучшить жилищные условия

Петербуржцам продолжают вручать сертификаты для улучшения жилищных условий. На сегодняшний день план выполнен уже на 92%.

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В пресс-службе Жилищного комитета Петербурга сообщили, что специальные сертификаты на обновление жилья получили 800 многодетных семей. Уточняется, что за 2023 год общая сумма, направленная на содействие горожанам, составила 7,1 миллиардов рублей.

Сейчас план по сертификатам в Северной столице выполнен на 92%. Всего за год возможность улучшить жилищные условия получат 855 семей.

Некоторые участники программы ждали своей очереди чуть меньше года. Получившие сертификат граждане смогут приобрести собственное комфортное жилье.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в пригороде многодетным семьям хотят помочь с получением земельных участков.