В Ленобласти многодетным семьям хотят помочь с получением земельных участков

С 2024 года многодетные семьи Ленинградской области смогут выбрать землю в любом муниципалитете региона, если в своем нет доступных участков.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Соответствующее решение прозвучало 27 сентября на 38-й сессии в Законодательном собрании Ленинградской области. В результате депутаты поддержали поправки сразу в два региональных закона, сообщает Онлайн47.

Так, по одному из документов, гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность участки предоставляются бесплатно. Вторым законом отдельные категории могут также безвозмездно получить землю для индивидуального жилищного строительства.

Согласно нововведениям, при отсутствии свободных территорий в поселениях, где живет заявитель, он сможет самостоятельно выбрать участок, который находится в пределах муниципалитетов, расположенных рядом с местом проживания. В случае, если и тогда доступных участков не найдется, заявитель сможет обозначить любую территорию из муниципальных образований 47 региона.

До этого момента, согласно закону, земельные участки были закреплены только в границах населенного пункта, где проживает многодетная семья.

В случае поддержки законопроекта в третьем чтении, он заработает с января 2024 года, после передачи информации для ведения реестра.