С 1 октября петербургские фонтаны начинают впадать в спячку

В Санкт-Петербурге с октября завершают работу фонтаны. Первые сооружения отключат уже первого числа.

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Так, речь идет о пяти объектах. С 1 октября отдыхать на зиму уйдут фонтанные комплексы на Московской площади и на площади Ленина, а также светомузыкальные фонтаны «Крестики-нолики» в Сестрорецке. В спячку впадут сооружения на территории сквера у Гостиного двора в Кронштадте и в Петергофе, сообщает пресс-служба Смольного.

При этом уточняется, что до 17 октября оставшиеся восемь десятков фонтанов Петербурга, находящиеся под контролем «Водоканала», продолжат свою работу.

Когда сезон фонтанов будет завершен, их начнут их консервировать. Специальные мероприятия помогут сооружениям легче перенести холода.

Напомним, что в ведении «Водоканала» сейчас находится 113 фонтанов, из которых 87 были активны в 2023 году, также горожан радовали три фонтанных комплекса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что со 2 октября на территории Северной столицы стартует периодическое протапливание помещений.