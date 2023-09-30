В Муринском парке пьяные мигранты, размахивая «розочкой», жестоко избили собаку петербуржца

В Калининском районе двое злоумышленников напали на горожанина, который прогуливался ночью по парку с собакой. Животному досталось больше всех.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел в Муринском парке, недалеко от дома на проспекте Луначарского. Около половины второго ночи 28 сентября к правоохранителям обратился встревоженный молодой человек, пояснивший, что двое пьяных мигрантов размахивали перед его лицом разбитой бутылкой, после чего безжалостно избили собаку.

На месте происшествия задержали 22-летнего и 34-летнего граждан Азербайджана, которых поместили в ИВС.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жителя Новгородской области в свой день рождения задержали за зверское избиение петербуржца до полусмерти в Польском саду.