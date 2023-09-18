Жителя Новгородской области, празднующего день рождения, задержали за зверское избиение петербуржца до полусмерти в Польском саду

В Адмиралтейском районе петербуржца госпитализировали из сада с тяжелыми травмами. Оказалось, что мужчину под утро до полусмерти избил неизвестный. По подозрению в совершении преступления задержали жителя Новгородской области.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел в Польском парке, недалеко от Державинского переулка. Около четырех часов утра 17 сентября на 53-летнего гражданина напал неизвестный, который нанес ему множество жестоких ударов.

В результате пострадавшего госпитализировали с разрывом почки и печени, закрытой черепно-мозговой травмой, переломом глазницы и другими тяжелыми травмами. В тяжелом состоянии петербуржец оказался на больничной койке.

Несколько позже на Загородном проспекте правоохранители задержали 32-летнего жителя Новгородской области. В этот день подозреваемый праздновал день рождения.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Известно, что задержанный уже привлекался к ответственности несколько раз, в частности за кражу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что горожанин с пневмонией скончался на больничной койке после жестокого избиения у станции метро «Удельная».