На Бронницкой неизвестный скончался после пожара в «двушке»

В Адмиралтейском районе Петербурга после тушения пожара в двухкомнатной квартире спасатели обнаружили труп мужчины. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Фото: Baltphoto

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 2 сентября, поступило сообщение о том, что в доме №13 по улице Бронницкой спасатели вскрывают дверь из-за пожара. В квартире, принадлежащей пенсионерке 1949 года, обнаружен труп неизвестого.

Кроме того, из этой квартиры также была госпитализирован неизвестный на вид 75 лет.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Красногвардейском районе Петербурга на нефтебазе «Ручьи» вспыхнул крупный пожар. Спасатели повысили ранг пожара до №2. В ведомстве отметили, что в 11:18 ранг пожара был повышен до №2. На месте происшествия работают 60 сотрудников экстренной службы.