В Петербурге с начала года в казну поступило 750 млрд рублей

В Санкт-Петербурге с начала 2023 года казна пополнилась на 750 млрд рублей. Это 72% от годового плана.

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В Северной столице с январь по август 2023 года в бюджет поступило 750 млрд рублей, что составило почти 72% от годового плана, сообщает в своем телеграм-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.

Он заявил, что поступление средств идет с небольшим опережением плана по доходам. Так, 535 млрд рублей получены благодаря налогам.

За восемь месяцев из бюджета израсходовали 644 млрд рублей, что заметно больше уровня аналогичного периода прошлого года в абсолютном и относительном выражении.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что нефтяные компании из России, скорее всего, получат нефтяной демпфер за август. Сумма ассигнований может превысить 200 миллиардов рублей. В Августе нефтяные компании могли потерять данные выплаты из-за того, что стоимость топлива приблизилась к обнулению субсидий.