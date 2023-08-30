Нефтекомпании получат демпфер из бюджета на сумму более 200 миллиардов рублей

Нефтяные компании из России, скорее всего, получат нефтяной демпфер за август. Сумма ассигнований может превысить 200 миллиардов рублей.

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Демпфер представляет собой обратный акциз, который выплачивается из бюджета. Он необходим, чтобы компенсировать нефтекомпаниям часть разницы между экспортной ценной и стоимостью топлива на внутреннем рынке, сообщает телеканал 360.

В Августе нефтяные компании могли потерять данные выплаты из-за того, что стоимость топлива приблизилась к обнулению субсидий. Однако е Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа изменила регламент торгов нефтепродуктами, сузив коридор заявок на новый день на пол процента.

Внесенные ими правки позволят нефтяным компаниям лучше контролировать цену. Если бы данные действия не были бы приняты, то нефтяники лишились бы своих субсидий.