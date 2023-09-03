«Находится в тяжелой ситуации»: жена актера Алексея Янина назвала новости о его смерти ошибкой

Жена актера Алексея Янина Дарья Клюшникова рассказала, что ее муж жив. По ее словам, сообщение о гибели актера оказалось ошибкой.

Фото: кадр из сериала «Весной расцветает любовь»

Дарья Клюшникова рассказала, что с их семьей произошла «чудовищная, жестокая ситуация». Она подтвердила, что ее муж находится в тяжелом состоянии, но он жив, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в субботу, 2 сентября, Клюшникова и коллеги Алексея Янина рассказали о смерти актера. В мае 2015 года артист пережил инсульт, но из-за тяжелых последствий у него появились проблемы с речью и памятью.

Алексей Янин известен массовому зрителю по ролям в российских фильмах и сериалах, например, «Судья», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются» и другие.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что российский актер Алексей Янин скончался на 41-м году жизни. Он выступал в Российском академическом молодежном театре (РАМТ). Последние 8 лет ему приходилось бороться с последствиями инсульта.