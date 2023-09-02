В России после длительной борьбы с последствиями инсульта скончался актер Алексей Янин

Российский актер Алексей Янин скончался на 41-м году жизни. Он выступал в Российском академическом молодежном театре (РАМТ). Последние 8 лет ему приходилось бороться с последствиями инсульта.

Фото: кадр из сериала «Весной расцветает любовь»

На сайте РАМТа появилось сообщение о гибели актера. Известно, что театр оказывал поддержку Янину и его семье после того, как артист столкнулся с тяжелым инсультом. Информация о месте и дате прощания с актером появится позже, сообщает Neva.Today.

Отмечается, что в РАМТе Алексей Янин выступал с 2004 года. Широкому зрителю он известен благодаря ролям в сериалах «Весной расцветает любовь», «Фурцева», «Все мужики сво…», «Судья», «С любимыми не расстаются» и других. На сцене он успел сыграть в спектаклях «Золушка», «Тень», «Дон Кихот» и прочих.

Напомним, что советский и российский актер Вячеслав Голубков умер в возрасте 73 лет. Прощание с артистом проведут в Петербурге.