В России Путин подписал указ о начале осеннего призыва

В России президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в 2023 году. Призыв продлится с 1 октября по 31 декабря для россиян в возрасте от 18 до 27 лет.

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Глава государства Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва, который продлится с 1 октября по 31 декабря 2023 года. На военную службу призовут юношей в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.

Отметим, что всего этой осенью планируют призвать 130 тысяч человек.

О режиме работы военкоматов и их адресах в Петербурге ранее подробно рассказала Neva.Today.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в городе на Неве пока не определились с тем, сколько человек необходимо призвать на срочную службу осенью. Решение примут в 20 числах сентября.