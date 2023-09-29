В Петербурге летом стало на 5% туристов больше, чем в 2022 году

В 2023 году в Петербурге поток туристов стал на 5% больше, чем в прошлом сезоне. Так, чаще всего гостями города на Неве становились жители Москвы, Самары, Нижнего Новгорода и Мурманска.

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Специалисты компании МегаФон установили, что неизменным лидером списка для российских туристов остается Краснодарский край. На втором месте расположилась Москва, а тройку замкнула культурная столица. Популярными направлениями в текущем году также стали Дагестан и Татарстан.

Северная столица остается популярной несмотря на третье место по итогам анализа. Так, в 2023 году ее посетили почти 500 тыс. человек — на 5% больше, чем годом ранее. Частыми гостями города стали москвичи, самарцы, нижегородцы и мурманчане.

Отметим, что чаще всего в Петербурге приезжают российские туристы в возрасте от 31 до 45 лет и от 51-года.

Популярнее среди россиян за последние годы стала и Мурманская области. Так, за год турпоток в регионе вырос на 39%. Сотрудники МегаФона установили, что во время путешествий по России жители тратят на 10% больше интернет-трафика, чем находясь дома.