В Петербурге жители стали чаще покупать российские и китайские автомобили

В Санкт-Петербурге наблюдается рост покупательского спроса на автомобили, несмотря на стремительный рост цен. Так, авто подорожали за год на 18%.

Фото: Baltphoto/ Константин Яковлев

Директор нескольких дилерских центров Северной столицы Евгений Вяткин рассказал, что жители города на Неве раньше не стремились покупать машины, так как ждали возвращения на российских рынок ушедших брендов, сообщает «РБК Петербург».

Он отметил, что в настоящее время наблюдается рост продаж китайских брендов. По его словам, народ «перестал ждать и довольствуется тем, что есть на рынке «.

Эксперт добавил, что наибольшей популярностью у жителей культурной столицы пользуются бренды VGV, BAW, Kaiyi, Jetour.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге российская компания «АвтоВАЗ» до конца года планирует запустить производство новой модели Lada. В июне уже пробовали запустить сборку Lada X-Cross 5.