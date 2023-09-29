В Петербурге до конца года начнет производство новой модели «АвтоВАЗа»

В Петербурге российская компания «АвтоВАЗ» до конца года планирует запустить производство новой модели Lada. В июне уже пробовали запустить сборку Lada X-Cross 5.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице до конца 2023 года появиться производство нового автомобиля российского автопрома. Президент “АвтоВАЗа” Максим Соколов рассказал, что конвейер завода «Лада Санкт-Петербург» запустит производство новой модели автомобиля, сообщает РИА Новости.

Соколов отметил, что в производстве примут участие восточные партнеры, однако их имена не раскрываются.

Кроме того, компании для начала производства еще предстоит провести донастройку схем взаимодействия.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что «АвтоВАЗ» смог продать в августе в 1,8 раза больше автомобилей, в сравнении с июлем 2023 года. Всего за месяц смогли продать более 33,3 тысячи автомобилей.